La exigencia de los operadores de tecnología en Colombia a Google y Meta

Los operadores de tecnología enviaron una carta a Google y Meta y además a MinTic, esto con el fin de que las condiciones en el mercado sean las mismas para todos. En diálogo con Mañanas 10:30, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, habló sobre la carta y lo que piden.

"Aquí nosotros tenemos que pagar el 1.9 % de los ingresos que tenemos para este proceso y lo que estamos diciendo es que es una competencia desleal y todos los que utilicen esa carretera pues deben pagar esos peajes", dijo.

Sánchez asegura que lo que buscan es que haya una regla de juego transparente para todos: "este es un camino difícil porque estas grandes empresas tienen gran poder a nivel mundial y nosotros lo que estamos pidiendo, repito, es tener equidad".

Explica que buscan un buen servicio para los usuarios, pero advierte sobre las condiciones del mercado: "El sector de servicios de TICs está creciendo por debajo de la inflación y cada vez le estamos entregando mejor tecnología y aquí estamos haciendo inversiones gigantescas para tener G y G que es lo que se requiere para desarrollar nuestra economía".

En ese sentido, aseguró que: "aquí nadie va a pagar más de lo que le corresponde y es justo, aquí lo que estamos buscando es que todos paguen lo que le corresponde, hay algunos privilegios pero hay otros que no tienen por qué tenerlos a no ser que sea para beneficio de los más de los estratos que no tengan la posibilidad de pagar".

