La mitad de las microempresas no pagan ni salud ni pensión: Anif

La mitad de las microempresas en Colombia no paga salud y pensión a sus trabajadores, de acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Pyme de Anif. En la mayoría de los casos cada negocio tiene entre dos y cinco empleados que frecuentemente incluyen al propietario y a sus familiares.

Publicidad

Entre las razones para no aportar a salud y pensión se encuentran: considerar que es muy costoso, no tener la intención de realizar los aportes y no conocer los trámites.

Lea también: Gobierno modificó estándares de seguridad y salud en el trabajo para mipymes

Publicidad

Por otro lado, la mayoría de pequeños empresarios maneja sus negocios de manera informal. Por ejemplo, más del 90% maneja todo su dinero en efectivo, la mitad no lleva contabilidad, apenas el 13% tiene datáfono y menos del 10% utiliza mecanismos alternativos para vender sus productos como la venta a través de redes sociales.

Publicidad

Finalmente, la falta de demanda y la competencia fueron los principales dolores de cabeza de los pequeños comerciantes del país.