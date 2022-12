La panela y aceite tendrán IVA, si el Congreso así lo decide

Esta vez la denuncia cae por cuenta Alejandro Carlos Chacón, el coordinador ponente de la Reforma Tributaria en la Cámara de Representantes, quien denunció algunos ‘micos’ que afectarán a la canasta familiar, y de paso a casi 600 mil establecimientos comerciales, si llegan ser aprobados; ‘micos’ a pesar de las tímidas palabras de defensa por parte del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.



Chacón denunció que se le pondrá IVA, además de algunas bebidas que no contienen azúcar, a productos básicos de la canasta familiar como la panela y el aceite, esto –dijo- después de haber estudiado el artículo 196 que hace parte del paquete de esa reforma.



“No es cierto lo que se viene diciendo que no se le pondrá IVA a la canasta familiar, porque hay bienes de la canasta familiar determinados por el DANE que serán gravados al 5% o al 19% como el aceite, las gaseosas, las maltas, el azúcar y la panela”, complementó Chacón.



Su denuncia también señala que se gravará con IVA a prácticamente las bebidas de consumo diario, incluyendo no solo las que tienen azúcar (y que fueron base de la sustentación para ese IVA por parte del ministro Cárdenas en entrevista con MAÑANA BLU hace unas semanas).



El congresista liberal afirmó que también a las frutas, las verduras y polvos y concentrados que tienen que ver con bebidas.