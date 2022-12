La propuesta de los liberales para no gravar con IVA la canasta familiar

Hasta el momento el Partido Liberal, dirigido por el expresidente César Gaviria, no había llevado ninguna propuesta concreta para llenar el hueco fiscal de 14 billones de pesos en medio de la mesa de diálogo de los ponentes de la Ley de Financiamiento con el ministro de Hacienda.



Al inicio de esta semana, el representante ponente Fabio Arroyave dijo a BLU Radio que “esperaremos a escuchar primero las propuestas del ministro, nos hará una presentación de la ley y después miraremos las alternativas como partido”, indicó.



Para explicar la propuesta, el Partido Liberal dio el siguiente ejemplo: “Si un colombiano va a un supermercado, ese IVA que paga será utilizado por la empresa para descontar de sus impuestos. En otras palabras, los ciudadanos colombianos estamos pagando este impuesto como consumidor final para favorecer a los empresarios y los establecimientos de comercio por la venta de bienes y/o servicios gravados, por medio de compensaciones y devoluciones de montos monetarios”.



La propuesta consiste en eliminar el IVA descontable sin posibilidad de compensaciones ni devoluciones de montos monetarios a los empresarios y establecimientos comerciales, quienes actualmente están financiando sus impuestos con el IVA que pagan los colombianos.

La proposición, firmada por más de 45 congresistas liberales y liderada por el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, también propone otra alternativa que “consiste en crear un impoconsumo o impoventas con una tarifa general para los bienes que se encuentren gravados actualmente, lo que permitiría bajar las tarifas que pagan los ciudadanos, sin gravar la canasta familiar, garantizando el recaudo”.



Para el liberalismo, esta es la solución para no perjudicar a la clase media y a los pensionados del país que se verían afectados con la propuesta del Gobierno de gravar más del 80 % de la canasta familiar.



Aunque la iniciativa liberal no cae muy bien y no será bien recibida por los empresarios y dueños de establecimientos comerciales, cuenta con el apoyo de otros sectores políticos. Según pudo conocer BLU Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, máximo jefe del Centro Democrático, estaría dispuesto a apoyar esta propuesta.