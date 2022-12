Las exigencias de Katy Perry para su concierto en Bogotá

La bella cantante estadounidense, Katy Perry, cumplió, como todos los artistas, con presentar una lista de requerimientos para su concierto en Bogotá.





Lo primero que pidió para su gira “Prismatic World Tour” fue privacidad total para el día del evento; esto incluye cero fotos, selfies y entrevistas.





También pidió un vino que no se consigue en Colombia y una nevera para mantenerlo fresco durante el concierto.





Un tapete color crema y lámparas francesas para su backstage también hicieron parte de la lista.





Para comer no pidió nada especial, simplemente trajo a su cheff privado, encargado de prepararle las ensaladas que consume.





Por último, le pidió al Dj encargado de abrir el concierto, no tocar nada relacionado con los ritmos urbanos como reggaetón y reggue.