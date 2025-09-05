Los beneficios que elimina la tributaria, según experta: "No afecta solo altos patrimonios"

La nueva reforma tributaria que impulsa el Gobierno nacional busca un recaudo histórico de 26,3 billones de pesos, lo que, según expertos, implica ajustes que van más allá de los contribuyentes con mayores ingresos.

Así lo advirtió Catalina Jaramillo, socia de la firma Brigard Urrutia, quien explicó que la propuesta impactará también a la clase media y media alta, al eliminar beneficios vigentes y ampliar la base de personas naturales obligadas a tributar más.



¿Cuáles beneficios se eliminarían?

En entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M., Jaramillo señaló que, aunque el discurso oficial apunta a que los más ricos deben pagar más, el proyecto en realidad incrementa las tarifas y desmonta beneficios que eran usados por asalariados de ingresos medios como los descuentos por dependientes, dividendos y rendimientos financieros, lo que aumenta la carga tributaria.

"No solo es renta, es ganancia ocasional, es impuesto al patrimonio, es IVA, impuesto al consumo, que si sumamos todas esas afectaciones, están dirigidas a la clase media alta, media baja, y van a tener un impacto inmediato en el bolsillo, porque además, quiero dejarles este análisis, no solo incrementa las tarifas de renta, incrementa la tarifa de retención en la fuente", afirmó.

Uno de los cambios clave está en el impuesto de renta, que eleva el porcentaje máximo de tributación del 39 % al 41 %. En la práctica, quienes devengan 17 millones de pesos mensuales o más pagarán dos puntos adicionales frente a lo que cancelaban en años anteriores. Pero la afectación no se limita a este grupo: todos los rangos verán un incremento porcentual en su declaración de impuestos.

A ello se suma la eliminación de beneficios tributarios que aún estaban vigentes. Entre ellos, el descuento por dependientes —que permitía alivios por hijos u otras personas a cargo—, la deducción por el componente inflacionario de los rendimientos financieros y el descuento del 19 % al impuesto sobre dividendos. Según Jaramillo, esta última medida hace que un contribuyente que reciba dividendos pase de una tarifa efectiva del 48 % al 62 %, un salto “dramático” en términos de carga fiscal.

La experta advirtió que la reforma no solo toca la renta, sino también otros frentes tributarios como ganancias ocasionales, IVA, impuesto al patrimonio y al consumo. Por ejemplo, el umbral para estar obligado a pagar impuesto al patrimonio se reduce de 3.000 millones a 1.800 millones de pesos, lo que amplía el universo de afectados. Además, se incluye el cobro de IVA a cuotas de administración de edificios, un gasto común para miles de familias.

Finalmente, Jaramillo recordó que las modificaciones también repercuten en la retención en la fuente, es decir, en el ingreso mensual que reciben los asalariados.

"El cheque de nómina llegará con menos dinero, y a eso se suma el impacto del impuesto a la gasolina, que encarece alimentos y transporte”, concluyó.