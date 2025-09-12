“Los que pierden son los colombianos”: Lulo Bank lanza alerta por aplazamiento de Bre-B

El aplazamiento del sistema de pagos instantáneos Bre-B, iniciativa del Banco de la República, ha generado preocupación entre las instituciones financieras más pequeñas y sus usuarios. Santiago Mejía, vicepresidente de Lulo Bank, afirmó en Mañanas Blu 10:30 que este retraso afecta directamente a los colombianos.

Según Mejía, Lulo Bank estaba preparado desde septiembre para implementar Bre-B y competir en igualdad de condiciones con otras entidades financieras.

Sin embargo, el sistema aún no está disponible para todos, y la fecha oficial de inicio se ha movido para el 9 de octubre, según un comunicado reciente de la Superintendencia Financiera.

“Primero, los que estamos perdiendo somos los colombianos porque este era un riel que nos permitía a todos enviar dinero de una entidad financiera a otra. Desde Lulo Bank estamos listos desde septiembre para competir bajo las mismas reglas de juego que todas las instituciones financieras del país y ya los siguen aplazando”, indicó Mejía.

El ejecutivo explicó que Bre-B busca equiparar el terreno para todos los bancos. Instituciones más grandes ya contaban con sistemas propios de transferencias instantáneas, mientras que los bancos más pequeños todavía no habían podido implementarlo.

“Esta iniciativa del Banco de la República estaba diseñada para que todos pudiéramos estar conectados, pero algunas entidades privadas anticiparon su propio riel y eso impide que quienes estábamos esperando el proyecto oficial podamos operar plenamente”, señaló.

Actualmente, las transferencias entre ciertos bancos no se operan bajo Bre-B. Mejía precisó que, aunque Lulo Bank ha registrado sus llaves, aún no puede operar de manera efectiva en Bre-B.

Según el directivo, esto genera desventajas frente a bancos que ya tienen sistemas propios y limita la posibilidad de ofrecer transferencias inmediatas y sin costo.

“Hoy los usuarios solo pueden utilizar los ciclos ACH, que permiten tres o cuatro transacciones al día, pero no son inmediatas y tienen costo. Bre-B iba a permitir que las transferencias fueran instantáneas y gratuitas para los ciudadanos, además de bajar costos para los bancos”, agregó Mejía.

El retraso en la implementación también ha afectado a otras iniciativas del sistema financiero, según el vicepresidente. Mencionó como ejemplo la extensión del GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros) que debía permitir desmarcar la cuenta del 4x1000 mediante el número de cédula desde diciembre del año pasado, pero que aún no se ha ejecutado completamente.

En la práctica, esto significa que usuarios de bancos como Lulo Bank no pueden transferir dinero directamente a clientes de instituciones como Bancolombia mediante Bre-B.

“A través de las llaves como Bre-B oficialmente no se puede. Somos muchos los que estamos esperando poder conectarnos con el Banco de la República para operar de manera justa y bajo las mismas condiciones”, concluyó Mejía.

