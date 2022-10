Mantenga la calma: le explicamos la rebaja de calificación crediticia a Colombia

La calificadora Fitch Ratings le bajó la nota de crédito a Colombia de BBB a BBB- y encima abrió la puerta para más rebajas, a esto se suma que la semana pasada S&P también le advirtió a Colombia que puede bajarle la nota. Pese a esto, se tienen dos años para arreglar el rumbo y mantener el grado de inversión.

Expertos consultados por BLU Radio explicaron que normalmente los procesos de rebaja de calificación tienen unos meses de espera. Hoy Colombia tiene una especie de tarjeta amarilla y aún está a tiempo de evitar la tarjeta roja poniéndose las pilas a bajar la deuda del Gobierno.

"Sería el colmo e irresponsable en este momento decirle al Gobierno apriétese el cinturón ya. No, eso no es así y menos con esta debacle social que tenemos encima. En donde lo que yo tengo que pensar como gobierno es cómo voy a hacer para llegar a millones de personas que viven en la informalidad, tienen su ingreso día a día y no lo han podido conseguir", explicó Munir Jalil, jefe de estudios económicos para la región andina de BTG Pactual.

Y es que las calificadoras son conscientes de que el Gobierno tendrá que gastar más si quiere vencer al coronavirus y reactivar la economía. Tanto Fitch como S&P hicieron referencia explícita a este tema en sus informes.

En el mercado se espera tranquilidad porque esta noticia no fue una sorpresa: Se estaba esperando hace meses.

"Es importante desde ya en medidas que se van a tener que tomar el próximo año para lograr reducir nuestra deuda pública, pero esto, una vez salgamos del choque tan importante que estamos recibiendo (por el coronavirus)", explicó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Este año Colombia tendrá que hacerle frente al coronavirus y el año entrante al desplome de los precios del petróleo que traerán menos impuestos y menos dividendos de Ecopetrol.

