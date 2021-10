Más de medio millón de jóvenes no estudian, no trabajan, no buscan empleo ni hacen oficio: Dane

Unos 516.000 jóvenes en Colombia no estudian, no trabajan, no están buscando trabajo y tampoco se dedican a oficios del hogar, según un análisis que hizo el Dane sobre la problemática de los 'ninis' (jóvenes que no estudian y no trabajan).

La cifra incluye a unos 314.000 hombres y 201.000 mujeres 'ninis', que se clasificaron en la categoría ‘otros’ en la encuesta del Dane. La categoría abarca también a muchos que normalmente se dedican a estudiar, pero que en la actualidad no asisten al colegio o a la universidad, lo que puede mostrar el impacto de la pandemia en la deserción académica.

Esta cifra corresponde a un 17.3% del total de los 'ninis' que, entre julio y septiembre, llegaron casi a las tres millones de personas.

Hacer oficio y pasar hojas de vida

La mayor parte de los jóvenes que están por fuera de las redes del sistema escolar y del mercado laboral son mujeres y el 60% de ellas se dedica a oficios del hogar: lavar platos, cuidar niños, cocinar, entre otros.

Casi el 40% de estos jóvenes 'ninis', 1.2 millones de personas están buscando empleo. Sin embargo, el mercado laboral no es fácil para ellos. La tasa de desempleo para ellos es del 20.5% (más de 8 puntos por encima del resto de la población) y la informalidad llega casi al 40%.

Recientemente, el Gobierno creó un programa para subsidiar a las empresas los costos de contratación a los jóvenes, las últimas cifras muestran que se han creado unos 77 mil puestos de trabajo para ellos en los últimos dos meses.