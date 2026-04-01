En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Mauricio Cárdenas por ruptura Gobierno – Banco de la República: “Vamos camino al precipicio”

Mauricio Cárdenas por ruptura Gobierno – Banco de la República: “Vamos camino al precipicio”

La controversia deja abierta una discusión sobre el equilibrio entre el poder ejecutivo y la autonomía del Banco Central, un principio clave en la arquitectura económica colombiana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad