Mauricio Cárdenas por ruptura Gobierno – Banco de la República: “Vamos camino al precipicio”

La reciente tensión entre el Gobierno nacional y la Junta Directiva del Banco de la República ha encendido las alarmas en el ámbito económico y político del país. Tras la decisión del ministro de Hacienda de retirarse de la junta y anunciar que no volvería a presidir sus sesiones, analistas y exfuncionarios advierten sobre las consecuencias que esto podría tener para la estabilidad institucional y económica de Colombia.

En entrevista con Mañanas Blu, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas calificó el hecho como una ruptura institucional que podría tener repercusiones profundas en la confianza de los inversionistas y en el control de la inflación.

“Es obviamente una ruptura institucional para atravesársele al Banco de la República para que haga su tarea, que es subir la tasa de interés”, afirmó Cárdenas al explicar el trasfondo de la controversia.

Inflación en aumento y el debate por las tasas de interés

Uno de los puntos centrales de la discusión es el manejo de la inflación en Colombia. Según Cárdenas, las proyecciones indican que el aumento de los precios continuará durante el año, lo que obligaría al Banco de la República a elevar las tasas de interés para frenar la presión inflacionaria.



El exministro explicó que este mecanismo es uno de los instrumentos tradicionales de política monetaria. Sin embargo, el Gobierno se opondría a esa medida debido a su impacto en el crédito y en el crecimiento económico.

“La inflación está subiendo y todo el mundo pronostica que al final de este año va a estar más alta. Hay quienes dicen que puede llegar al 7%”, señaló Cárdenas durante la entrevista.

El economista también sostuvo que el aumento del gasto público y el incremento significativo del salario mínimo han contribuido a presiones inflacionarias. Según su análisis, el aumento del salario mínimo en un 23% en un contexto de inflación cercana al 5% ha impulsado el incremento de precios en diversos servicios.

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La independencia del Banco de la República en discusión

Uno de los elementos más sensibles del debate es la independencia del Banco de la República, considerada una de las bases de la estabilidad macroeconómica del país.

La junta directiva del banco está conformada por siete miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien además preside las sesiones. Según Cárdenas, los estatutos del banco establecen que la junta no puede sesionar sin la presencia del ministro, lo que genera un bloqueo institucional si este decide no asistir.

Si el ministro no vuelve, la junta no puede sesionar y no pueden subir la tasa de interés explicó el exministro.

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En ese sentido, el exfuncionario advirtió que la decisión del Gobierno puede interpretarse como una estrategia para impedir que el Banco Central adopte medidas monetarias contrarias a los intereses del Ejecutivo.

Riesgos para la inversión extranjera

Cárdenas también alertó sobre el impacto que esta situación podría tener en la percepción internacional sobre la economía colombiana. Según explicó, los inversionistas extranjeros observan con atención las decisiones institucionales del país, especialmente aquellas relacionadas con la independencia del Banco Central.

De acuerdo con el exministro, actualmente Colombia está ofreciendo tasas de interés cercanas al 14% para atraer capital extranjero, lo que ha permitido mantener un flujo de dólares y un tipo de cambio relativamente estable.

No obstante, advirtió que ese escenario podría cambiar rápidamente si se percibe un debilitamiento institucional: “Muchos inversionistas pueden decir: este país ya no es tan seguro ni tan confiable”, advirtió Cárdenas al referirse a los riesgos de una eventual salida de capitales.

Debate político y elecciones

El tema también se ha trasladado al escenario político, especialmente en medio del contexto electoral. Para Cárdenas, las decisiones recientes del Gobierno forman parte de un ambiente de tensión institucional que podría afectar la economía en los próximos meses.

“Vamos camino al precipicio en materia económica”, afirmó, señalando que la combinación de inflación, desequilibrios fiscales y tensiones institucionales representa un riesgo para la estabilidad del país.

El exministro sostuvo que, aunque algunos indicadores como el desempleo o el precio del dólar podrían parecer favorables en el corto plazo, estos no reflejan necesariamente la situación estructural de la economía.

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Según su explicación, parte de la reducción del desempleo se explica por el aumento del empleo público, mientras que la estabilidad del dólar responde a la entrada de capital extranjero atraído por altas tasas de interés.

Un episodio sin precedentes

Por su parte, el exgerente del Banco de la República Juan José Echavarría, también entrevistado en el programa, aseguró que una situación como esta no tiene antecedentes en la historia reciente del país.

“Yo recuerdo muchas discusiones acaloradas con ministros de Hacienda, pero nunca que se retiren y menos que se retiren permanentemente”, señaló. Echavarría expresó su esperanza de que el ministro retome su participación en la junta y permita que la institución continúe cumpliendo su función de definir la política monetaria del país.

