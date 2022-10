"Menos mal Vargas Lleras no fue presidente": trabajadores sobre renunciar a primas

En su columna de El Tiempo, el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras propuso reducir los salarios y no pagar primas de junio y diciembre, con el objeto de salvar las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.

"La mayoría de los países afectados por la crisis de la COVID-19 han decretado medidas extraordinarias y heroicas para proteger el empleo. El nuestro se ha quedado muy corto, pues no ha pasado de adelantar vacaciones y autorizar licencias no remuneradas", escribió el ex vicepresidente.

Dijo que la situación no se resolverá, sino por la doble vía de implementar temporalmente los subsidios a la nómina, que ya operan con éxito en muchos países, al tiempo que se adoptan medidas en el ámbito laboral.

Además, propone un salario por horas, así como el no pago de las cesantías y los intereses de los mismos.

“Por supuesto, habría que pensar en eliminar transitoriamente las primas de junio y diciembre. Si no hay con qué pagar los salarios, mucho menos las primas, que valen más de $ 1 billón si tan solo calculamos los salarios mínimos. A estas alturas, ¿qué estará pensando el Centro Democrático de su propuesta de una prima adicional?”, manifiesta.

Al respecto, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), dijo a BLU Radio que, menos mal Vargas Lleras no llegó a la Presidencia, de lo contrario, estaríamos en el peor de los mundos.

Agregó que esta es una propuesta que no tiene presentación: “Hay que recurrir a otros mecanismos para ver como podemos paliar la situación”.

El dirigente sindical propuso reducir a la mitad el número de congresistas e, incluso, usar las reservas internacionales para hacer frente a la crisis.

Añadió renunciar a las primas o las cesantías es dar un golpe a miles de colombianos que equilibran un poco sus bajos salarios con este tipo de entradas.

“Si no le damos fuerza a la clase media, cada día marchamos a una crisis, de la cual será difícil retornar”, indicó.

Aquí la entrevista con el director de la CGT en Mañanas BLU:

