Mes y medio de protestas tienen a hidroeléctrica El Guavio a punto de salir de servicio: Enel

La hidroeléctrica El Guavio está a punto de dejar de entregar energía al sistema por cuenta de manifestaciones que impiden la entrada de equipos de mantenimiento a la central desde hace un mes y medio

Desde el pasado primero de agosto, la comunidad en el sector de Ubalá, en Cundinamarca, está impidiendo el paso de equipos de mantenimiento hacia la hidroeléctrica de El Guavio, administrada por la compañía Enel.

Enel asegura que está en riesgo hoy la realización de un mantenimiento a la bocatoma de la central. ¿Qué implica esto? Que la central podría salir del sistema y dejar de entregar energía para Bogotá.

Servicio al cliente Enel Codensa. Foto: Enel Codensa.

De acuerdo con la compañía, ya hay mesas de negociación entre el Gobierno nacional y la comunidad que protesta por cosas que nada tienen que ver con la central hidroeléctrica, entre otras cosas, se han acordado compromisos para inversión en vías de la región.

"Pese a estas propuestas y agotadas todas las vías de diálogo y resolución de conflictos, las comunidades no aceptaron levantar el bloqueo que impide el transporte de equipos necesarios para el mantenimiento de la bocatoma. El retraso en la ejecución de estos trabajos, puede generar una afectación grave a corto plazo, incluyendo la parada total de la central, por un período largo, para proteger y evitar daños mayores en los activos de generación, con consecuencias directas sobre la confiabilidad del servicio especialmente en la región oriental que incluye Bogotá", dice Enel.

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 32 gremios de la producción, envió un comunicado de respaldo a Enel en el que pide acciones urgentes para garantizar el orden público

"Reviste especial preocupación para el Consejo Gremial que la ausencia de mantenimiento de la central pueda ocasionar daños graves en las turbinas y equipos afectando el suministro de energía del centro-oriente de Colombia, lo que podría generar efectos catastróficos en la economía y en la seguridad de los ciudadanos", señaló la entidad.