Nequi revela la clave para que su app le apruebe un crédito de $10 millones sin ir al banco

Obtener un crédito en plataformas digitales como Nequi puede parecer sencillo, pero antes de cada aprobación se realiza un análisis detallado del comportamiento financiero del usuario. La aplicación, aliada de Bancolombia, se ha posicionado como una de las opciones más prácticas para acceder a préstamos rápidos y sin tantos trámites. Sin embargo, no todos logran el crédito en el primer intento.

Según la misma plataforma, el préstamo va más allá de tener ingresos, ya que depende directamente del manejo que se le dé a la aplicación. Con un sistema automatizado que analiza los hábitos de uso y pago, Nequi identifica a los usuarios responsables y les ofrece montos ajustados a su capacidad de pago.

“El crédito, usado de manera consciente y responsable, es una palanca de progreso. En un país donde millones de personas aún no acceden a préstamos formales, Nequi demuestra que es posible ofrecer una experiencia de crédito simple, digital y justa, que se ajuste al ritmo de las finanzas de los colombianos”, explicó María del Pilar, líder de estrategia de Nequi.



Cómo lograr que Nequi le preste plata

El primer paso para que Nequi considere otorgar un préstamo de hasta 10 millones de pesos es mantener una buena gestión financiera dentro de la aplicación. Para ello, la plataforma recomienda usar sus herramientas de ahorro, pagos y bolsillos, que le permiten conocer mejor el comportamiento del usuario. Entre más claros y organizados sean los movimientos de una cuenta, mayor confianza genera ante el sistema.

También es importante pedir solo lo necesario. Los montos disponibles van desde $100.000 hasta $10 millones de pesos, pero solicitar más de lo que se puede pagar afecta las posibilidades de aprobación. Nequi analiza ingresos, gastos y frecuencia de uso para determinar la capacidad de endeudamiento, por lo que pedir una suma ajustada a sus finanzas será una buena señal.



Nequi Foto: Blu Radio

Algunos consejos útiles que da la plataforma son:

Gestione sus finanzas con la app: entre más la use, más información tendrá el sistema sobre su comportamiento financiero.

entre más la use, más información tendrá el sistema sobre su comportamiento financiero. Pida solo lo necesario: los préstamos van desde $100.000 hasta $10 millones, dependiendo de su capacidad de pago.

los préstamos van desde $100.000 hasta $10 millones, dependiendo de su capacidad de pago. Elija el tipo de crédito adecuado: puede optar entre consumo de bajo monto (hasta $5.278.000, ideal para gastos pequeños) o libre inversión (hasta $10 millones, para proyectos más grandes), ambos con tasa fija y plazos entre 1 y 48 meses.

puede optar entre consumo de bajo monto (hasta $5.278.000, ideal para gastos pequeños) o libre inversión (hasta $10 millones, para proyectos más grandes), ambos con tasa fija y plazos entre 1 y 48 meses. Revise las condiciones antes de aceptar: la app muestra plazos, cuotas y condiciones de forma transparente; verifíquelas antes de confirmar.

la app muestra plazos, cuotas y condiciones de forma transparente; verifíquelas antes de confirmar. Cumpla con los pagos: hacerlo a tiempo mejora su historial y aumenta la posibilidad de acceder a montos mayores en el futuro.

Cumplir con los pagos: la clave para nuevos préstamos en Nequi

Después de obtener el préstamo, la puntualidad es fundamental. Pagar a tiempo no solo evita intereses, sino que fortalece la confianza de Nequi. Los usuarios cumplidos suelen recibir incrementos en los montos disponibles y mejores condiciones en futuros créditos.

En cambio, los atrasos o incumplimientos reducen las oportunidades de aprobación. Por eso, obtener un préstamo en Nequi depende de la constancia en el manejo de la aplicación y la responsabilidad en los pagos.