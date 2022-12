No acepto que hubo equivocación en crédito a Navelena: viceministro de Hacienda

El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, en entrevista con BLU Radio, manifestó que no acepta que se diga que fue un error del Banco Agrario prestar 120 mil millones de pesos a Navelena en momentos en que se estaba destapando el escándalo Odebrecht.



“No estoy aceptando que hubo una equivocación en el otorgamiento del crédito”, dijo al responder una pregunta de Ricardo Ospina, director del servicio informativo de BLU Radio.



El ministro agregó que al momento de aprobar el crédito, las investigaciones en Brasil no arrojaban ninguna alarma sobre lo que podría ocurrir en Colombia con Odebrecht, accionista de Navelena.



“Ese crédito fue aprobado el 12 de noviembre de 2015. En ese momento las investigaciones no arrojaban ninguna alarma sobre lo que podría estar ocurriendo en Colombia”, dijo.



Agregó que también se consultó a un grupo de abogados externos cuyo concepto arrojó que la situación en Brasil no afectaba a las empresas en Colombia.



“La Secretaría de Transparencia de la Presidencia también dijo que no había problema para contratar”, dijo.



Finalmente dijo que el crédito está totalmente respaldado porque una fiducia es la garantía del pago.



El pasado 20 de enero, el presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussan, reveló que Navelena debía devolver el dinero el pasado mes de diciembre, pero hasta el momento no lo ha hecho.