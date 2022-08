“No afectaría a las empresas”: senador Echavarría sobre recargo nocturno desde las 6:00 de la tarde

“No afecta económicamente a las empresas”, recalcó el senador Juan Diego Echavarría sobre el proyecto de ley que busca que la jornada laboral nocturna en Colombia sea desde las 6:00 de la tarde y no desde las 9:00 de la noche, como aplica actualmente.

En concreto, la iniciativa pretende establecer la jornada laboral nocturna, con su correspondiente recargo salarial, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, lo que para Echevarría significaría una “reivindicación de los derechos laborales”.

Publicidad

“Antes del 2002, a los trabajadores se les pagaba, después de las 6:00 de la tarde, recargo nocturno del 35 %. Domingos o festivos era del 100 %”, explicó. Luego de ese año, se aplicó la norma del recargo desde las 10:00 de la noche y, finalmente, se rebajó una hora, es decir, desde las 9:00 de la noche.

Ahora, una gran bancada impulsa el proyecto para que se pagué como antes, incluyendo las horas dominicales. Esto, según aseguró, no afectaría a las empresas: “Respecto a lo tributario, el fundamento de esta reforma no es gravar a las empresas, sino a las personas naturales. No las afectaría”.

Contratos por prestación de servicios

El senador Echavarría dijo que cuando hay este tipo de contratos, “no hay prestación personal de servicios”, es decir, que no hay horarios, “por lo que no hay pagos de recargo nocturno” y habría que mirar a detalle estos casos particulares.

Publicidad

Recalcó que este ajuste de horarios laborales no es un cambio “trascendental” y, por el contrario, traería más beneficios tanto para el empleador como para el empleado.

“Entonces, ¿una falta motivación? Les restringimos los derechos laborales a las personas diciendo que si se va a generar más empleo (…) Eso no los afectaría de una manera trascendental, pero sí beneficiaría a los trabajadores”.