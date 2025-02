“No es lo mismo traer turismo con +57, que con música real y arte colombiano”: Petro

El presidente Gustavo Petro participó en la Vitrina Turística de Anato, el evento más importante del sector en el país. En su discurso, el mandatario enfatizó la necesidad de fortalecer la economía a través del turismo, la agricultura y la producción, en lugar de depender de la explotación de recursos como el petróleo, el carbón y el gas.

Uno de los momentos más comentados de su intervención fue su crítica a la manera en que se ha promovido el turismo en Colombia. Petro afirmó: “Mejorar la calidad del turismo que viene, de la gente que viene; también eso se mide por calidades. No es lo mismo traer turismo, turistas, me disculpan aquí lo que voy a decir, a través de +57, que a través de la música real y el arte colombiano, no es lo mismo”.

La referencia del presidente a “+57” aludió a la polémica canción de reguetón que lleva el mismo nombre, interpretada por un grupo de artistas colombianos como Karol G, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Ovy On the Drums, Blessd, Feid y DFZM. La letra del tema musical describe escenas de fiesta, consumo de alcohol y otras referencias a la vida nocturna, lo que ha generado opiniones divididas sobre la imagen del país que proyecta.

Para Petro, Colombia debe promover un turismo basado en su riqueza cultural y natural, alejándose de una narrativa que explote estereotipos y que, según él, no contribuye a la construcción de un país con valores más arraigados en su historia y tradiciones. “Nuestras grandes fortalezas para atraer [turismo] tienen que ser naturaleza y cultura, no el cuerpo”, agregó.

Publicidad

El mandatario también dejó claro que este cambio no debe recaer en la fuerza pública, sino en la propia sociedad colombiana y en los procesos educativos. Con ello, hace un llamado a replantear la estrategia turística nacional y a fortalecer iniciativas que destaquen la música autóctona, el arte y la biodiversidad del país.