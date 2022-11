No habrá pico y cédula el día sin IVA en Medellín

Durante su reunión con el comité intergremial de Antioquia, Daniel Quintero anunció que el próximo 19 de junio, día en que algunos productos no tendrán IVA, no habrá pico y cédula en la ciudad de Medellín.

Esto, con el fin de facilitar que los consumidores adquieran los productos y servicios, sin restricciones para entrar a centros comerciales, supermercados o almacenes de comercio independientes.

Igualmente la medida pretende beneficiar al sector empresarial y comercial de la ciudad

que hoy ya se reactivó en un 100%, según aseguró el alcalde.

“Hoy ya tenemos abierto el comercio todo, no es que abrimos una parte, todo”, dijoAún no hay detalles de cómo serán los controles de bioseguridad para este día en el que, a pesar de no haber pico y cédula