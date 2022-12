No permitiremos que pasen sobre dignidad de nadie: Ejército sobre matoneo

íntimas femeninas y donde además le queman la espalda con colillas de cigarrillo el coronel Alexis Cantillo Barraza, comandante del Batallón Vergara y Velasco, donde estaba el soldado aseguró que no permitirá que pasen sobre la dignidad de ningún ser humano.

“Debo aclarar que estos hechos no se dieron por la orden de un suboficial, sino por unos soldados que se encontraban recluidos también en la sala de reflexión un centro de reclusión donde se encarcela a aquellos jóvenes que cometen delitos típicos del servicio como insubordinación o como en este caso abandono del puesto”, aseguró el uniformado.

Según dijo hay soldados que desde hace tiempo “se la tenían montada a este muchacho. Ellos fueron también aislados por una investigación disciplinaria a la sala de reflexión y allí le amenazaron porque, según ellos, fue culpa del soldado que los aislaran”.

El oficial asegura que los hechos sucedieron durante la noche cuando “ellos se encuentran aislados y el personal de guardia se encuentra por fuera”.

Cantillo sostiene que la última revista al centro de reclusión fue el pasado domingo “y ningún soldado manifestó nada irregular. Al parecer allí existía ley del silencio entre ellos mismos”.

Por último, el uniformado aseguró que ya se inició una investigación disciplinaria contra los tres jóvenes que presuntamente habrían agredido a su compañero “si la investigación arroja que ellos son culpables de ese hecho, que no tiene nada que ver con la milicia y que no fue ordenada por ningún militar oficial o suboficial, no vamos a permitir que pasen sobre la dignidad de nadie. Si ellos cometieron esa falta haremos conocer eso a la justicia ordinaria para que se tomen acciones penales pertinentes y si tienen que pagar en una cárcel civil que lo hagan. De hecho solicitamos al soldado que sufrió el matoneo que coloque la denuncia penal”.