No podemos ahora ponernos “machitos” a decir que renegociemos TLC con EE.UU.: Mincomercio

El presidente de lade aranceles para el acero y el aluminio por parte del gobierno de Donald Trump representa un incumplimiento del

Tratado de Libre Comercio que firmaron Colombia y Estados Unidos. La propuesta fue desestimada por la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez.

Posición de la Andi

"Colombia debe ser muy fuerte en decirle a EE.UU. que cumpla el TLC", declaró McMaster.

Según el presidente de la Andi, la aplicación de aranceles por parte del gobierno de Trump atenta contra los principios básicos del libre comercio.

“Viola todo el espíritu del TLC que está construido sobre la base de que tuviéramos acceso a mercados con cero arancel. Hemos venido viendo el efecto sobre la industria nacional que EE. UU. haya impuesto la norma de manera generalizada”, cuestionó el dirigente.

El 1 de junio se sabrá a ciencia cierta si Colombia quedará exenta o no de la medida, que inicialmente la aplicó Estados Unidos a China y Turquía para proteger su industria interna. No obstante, ya algunos países como México, Argentina y Brasil entraron en una lista de países exentos en la cual todavía no aparece Colombia.

“Estamos pidiendo que EE.UU. cumpla el TLC. Colombia ha sido muy juicioso con todo lo pactado, EE.UU. también lo debe cumplir”, declaró el dirigente.

McMaster reconoció que la industria colombiana del acero yEsa es la razón por la cual cuestionó la idea del gobierno para que los gremios guarden silencio frente a este asunto, e insistió en que si a

Colombia lo termina afectando la medida, sí podría ser un incumplimiento del TLC.

"Es el peor error": Mincomercio

La Ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, respondió a la petición del líder de los industriales, y explicó que la imposición de aranceles a Colombia no está en firme, todavía razón por la cual se mantienen abiertos todos los canales diplomáticos con el objetivo de evitar las imposiciones arancelarias.

"No es el momento de replantear que si estamos bajando la cabeza o no. La misma Unión Europea está negociando para ver si puede quedar exento de esto. Hay muchos países en el mundo que tienen TLC con EE.UU., la respuesta no es la fuerza ni bajar la cabeza con respecto al TLC”, declaró Gutiérrez en BLU Radio.

"Es el peor error, hemos aumentado las relaciones comerciales con EE.UU., tenemos buenas relaciones. En esta dinámica mundial de proteccionismos me parece un error empezar a empujar a una renegociación el TLC con EE. UU."

"Con eso no vamos a llegar a ningún lado", sentenció la ministra de Comercio.

"Esto de ponernos 'machitos', ahora que vamos a renegociar el TLC, me parece muy grave para el país", añadió.

En contexto, el gobierno de Donald Trump tiene la idea de imponer un arancel del 25% para las importaciones de acero y del 10% para las de aluminio. Según el mandatario norteamericano, la medida busca proteger la industria de su país ante la oleada de productos provenientes del Medio Oriente y Europa, que están quebrando a los empresarios estadounidenses.

