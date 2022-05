Pilas con la letra pequeña en los bancos: conozca sus derechos y deberes

En Colombia, las leyes están avanzando para proteger a los consumidores financieros y así garantizarles el acceso a la información necesaria para que tomen decisiones y usen responsablemente los productos financieros. Y es que la emoción de comprar una casa, carro, viajar o estudiar, puede hacer que varios ciudadanos cometan errores al no informarse correctamente sobre sus obligaciones como compradores.

De acuerdo con Nasly Villarraga, Coordinadora del Sistema de Atención al Consumidor Financiero de Acción Fiduciaria, es importante conocer los derechos y deberes del consumidor financiero que están contemplados en la Ley 1328 de 2009 y la Circular Externa 015 de 2010.

"Básicamente, en la norma se otorgan unos principios que rigen a los consumidores financieros. Más que un tema normativo, lo que se busca es propender para que los usuarios reciban una estupenda experiencia en los diferentes puntos de contacto de la entidad y que además esté alineada a la norma, por ejemplo, que tengan respuestas oportunas a sus peticiones, que reciban un trato digno, que conozcan los costos de los productos y servicios que ofrece una entidad, etc”, aseguró.

Es importante que cada ciudadano reciba una adecuada educación financiera para conocer todo acerca sobre ahorro, inversión o incluso administrar sus finanzas para el futuro.

"Muchos jóvenes en Colombia se ven obligados a trabajar para poder pagar sus estudios profesionales pero si no saben cómo organizar sus finanzas para alcanzar ese objetivo, terminaran pidiendo créditos estudiantiles impagables con intereses a largo plazo que al final lo que hacen es retrasar la construcción de su patrimonio a futuro”, puntualizó la Coordinadora del Sistema de Atención al Consumidor Financiero de Acción Fiduciaria.

¿Cuáles son los derechos de los consumidores financieros?

Recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por la compañía.

Tener a su disposición, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados.

Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas.

Recibir una adecuada educación respecto de las diferentes formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos que se generan sobre los mismos.

Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante la entidad vigilada.

Obtener una respuesta oportuna a cada solicitud de producto o servicio.

¿Cuáles son los deberes de los consumidores financieros?

Cerciorarse si la entidad con la cual desean contratar o utilizar los productos o servicios se encuentra autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear.

Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros.

Revisar los términos y condiciones del contrato y sus anexos.

Informarse sobre los medios que dispone la entidad para presentar peticiones, solicitudes, quejas o reclamos.

Informarán a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las demás autoridades competentes sobre las entidades que suministran productos o servicios financieros sin estar legalmente autorizadas para ello.

