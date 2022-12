Programa completo Negocios Blu 26 de marzo de 2015

Equilibrio de Poderes no soluciona problemas de la justicia: magistrado Gómez: El magistrado del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren criticó la Reforma de Equilibrio de Poderes e indicó que esta no soluciona los problemas de la justicia. Cuestionó además que el presidente del República quede facultado para elegir al primer tribunal de aforados.

Asesores del general Mora eran infiltrados de la derecha: Armando Benedetti: Al referirse a la renuncia de los tres asesores del general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, el senador del Partido de La U Armando Benedetti aseguró que estas personas hacen parte de un grupo de enmascarados de la derecha para desestabilizar en proceso de paz.

Sector de telecomunicaciones genera cerca de 500 mil empleos en el país: En el marco de la entrega de resultados del último trimestre de 2014, el CEO de Asomóvil, Sergio González, resaltó el comportamiento del sector de las telecomunicaciones e hizo énfasis en el aporte que hace al crecimiento de la economía del país.

Exguerrilleros confesaron que Farc planearía reactivar ‘plan pistola’ en Caquetá: Tres guerrilleros pertenecientes al frente 49 del bloque sur de las Farc que se desmovilizaron en las últimas horas en el departamento de Caquetá, aseguraron que habrían recibido la orden por parte del cabecilla de esta organización de incrementar la realización del llamado “plan pistola” para atentar contra uniformados en esta zona del país.

Por ahora, Víctor Maldonado no tiene intención de colaborar con la justicia: El abogado de Víctor Maldonado, Iván Cancino, manifestó que su defendido no tiene intención de colaborar con la justicia. No obstante, mantiene la voluntad de responder a sus ahorradores, esto luego de que fuera señalado como uno de los principales cerebros del desfalco a Interbolsa.

En febrero de 2015, colombianos gastaron más de 1 billón de pesos en ropa: En febrero de este año las compras de ropa de los hogares colombianos sumaron 1,21 billones de pesos, lo que representó una leve caída de 0,19 por ciento frente al dato reportado en enero.

Mujeres adquirieron mayores créditos frente a los hombres durante 2014: El profesor Santiago Rodríguez de la Universidad de los Andes habló en Negocios Blu acerca del estudio que realizó para DataCrédito sobre el balance crediticio del año 2014, en el que destacó que las mujeres en Colombia tuvieron mayor endeudamiento que los hombres.