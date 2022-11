¿Qué tanta credibilidad merecen las redes sociales?

Al respecto, Hernando Paniagua, gerente de portales digitales de Caracol Televisión, señaló que la responsabilidad es de quienes consumen los diferentes contenidos e invitó a los usuarios a tener criterios claros a la hora de escoger qué fuentes marca o elige como confiables.



“Le estamos dando estatus de “opinador” a cualquier persona (…) la gente tiene derecho a opinar, el problema no es del que desinforma, el problema es del que cree, el problema es de una sociedad que está acostumbrada no a que le den las herramientas para pensar, sino a que le digan qué pensar.”, dijo Paniagua.



“Cuando la gente logró tener acceso a esa información, lo siguiente fue poder comenzar a interactuar con ese contenido, a opinar, a decir si le gustaba y, la tercera, que es en la que estamos ahora, en la que no solo puede compartir este contenido sino que lo puede masificar”, agregó.



Por su parte, Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blu Radio, señaló la importancia de los límites a la hora de utilizar las redes sociales para generar y consumir información.



“La situación es difícil, hay muchos intereses políticos detrás de cada uno de los trinos y de todo lo que se mueve en redes sociales (...) hoy han abierto la posibilidad para que todo el mundo tenga acceso y pueda decir lo que piensa y haya una mayor posibilidad para democratizar la información pero eso tiene límites. Qué bien que los tuiteros nos escriban, pero no todo tuitero es periodista”, dijo Ospina.



El periodista recalcó la importancia de consultar las fuentes a la hora de emitir una información y expresó que esa es la labor de los periodistas que trabajan para los diferentes medios de comunicación.



“Defiendo la necesidad que hay para que haya filtro y para que no todo lo que se dice en redes sociales se crea. Una cantidad de mentiras y falacias y, les guste o no, para eso están los periodistas, para confirmar con dos o tres fuentes. Lo que un periodista ofrece con mucha certeza es real, por lo menos está verificado”, concluyó.