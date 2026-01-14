Presidente Petro le pidió la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus

El presidente Gustavo Petro le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025. Esta decisión se conoce luego de que la directora del Dapre, Angie Rodríguez, renunciara de manera irrevocable. Se esperan nuevos movimientos en el gabinete a siete meses de terminar el Gobierno.

“No existe la operación Orión para chuzar políticos y periodistas”: DNI / Fotomontaje Blu Radio

En su carta de renuncia, el ahora exdirector aseguró: “Agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad, y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria; además, me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión al frente del Gobierno”.

Foto: Presidencia.

Esta decisión se da en medio de lo que sería un nuevo remezón ministerial. El presidente Gustavo Petro haría los últimos cambios en el gabinete tras más de 50 ministros en estos cuatro años. Esto ocurriría antes de su viaje a Suiza para el Foro Económico, que está programado para el 19 de enero.

El exdirector de la DNI podría terminar en otro cargo dentro del Gobierno nacional.