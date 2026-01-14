Millonario robo en finca del exfutbolista Fredy Guarín: seis hombres golpearon al mayordomo

Videos de cámaras de seguridad que ya están en poder de las autoridades grabaron el momento en el que hombres armados ingresaron de manera violenta a la finca del exjugador de la Selección Colombia Fredy Guarín, ubicada en la vereda Cabeceras sector El Hoyito, zona rural del municipio de Rionegro, espacio que recorrieron, causando daños, y llevándose objetos de valor.

Según contó Guarín, los hechos ocurrieron mientras se encontraba de vacaciones con sus hijos en Cartagena, momento que aprovecharon unos seis hombres para entrar a su propiedad forzando una de las puertas.

"Se nos metieron a la finca y bueno, obviamente que el susto fue tremendo. Eran como seis los que se alcanzan a identificar a ver en alguno de los videos nada pues yo cogí un avión y me vine para aquí de una vez es triste y frustrante un poco", indicó.

Mostrando camisetas rotas, algunos balones en el piso y cómo arrancaron el lienzo de una pintura grande que tenía allí, el jugador lamentó que, en medio del hurto, el mayordomo de la propiedad fuera brutalmente golpeado por los ladrones, por lo que tuvo que ser atendido en un centro asistencial donde se recupera tras la golpiza.



"Gracias a Dios los mayordomos están bien. Uno está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más. Gracias a Dios está bien mi muchacho. Ahorita está en el hospital, está estable, pero está muy golpeado el muchacho", aseguró.

Ante el caso, las autoridades confirmaron que una vez alertadas, las unidades de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, donde se activó el protocolo investigativo, logrando establecer el hurto de joyas, elementos conmemorativos deportivos, una arma de fuego y dinero en efectivo, por un valor aproximado de 370 millones de pesos.

Por lo pronto, el departamento de Policía Antioquia confirmó que, con la Seccional de Investigación Criminal SIJÍN, vienen desarrollando labores de inspección técnica, recolección de información, análisis de cámaras, entrevistas y verificación de rutas de escape, con el fin de dar con el paradero de los responsables.

