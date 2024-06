Recorte de $20 billones en presupuesto: “No se afectarán programas sociales”, dice minhacienda

“Tenemos que sincerar las cifras y cuentas de la Nación” y de la “deuda real”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de la decisión de congelar parte del presupuesto para poder “garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado”. En total, son 20 billones de pesos que, en principio, según el funcionario, no afectarán los programas sociales; sin embargo, advirtió que sí se está evaluando a qué sectores se les debe recortar los recursos.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro Bonilla explicó que actualmente el país tiene un problema, el cual ya está identificado, y es una dificultad de recaudo. Esto significa que no se va a completar la meta del año y por tanto se tienen que hacer ajustes presupuestales a lo que ya estaba planeado.

“Tenemos que hacer ese recorte, pero la idea no es recortar programas sociales ni recortar los programas de Gobierno. Es buscarlo en aquello que siempre existe, otro tipo de programas a los cuales uno puede decir que son las prioridades del momento”, puntualizó

El ministro detalló que, por eso, suspendieron de manera preventiva la expedición de nuevos certificados de disponibilidad presupuestal “hasta tener claro el panorama del recorte”, el cual estará listo a más tardar el próximo martes, según indicó.



En ese sentido, aclaró que los que ya fueron expedidos se mantienen vigentes todavía, así como el programa de pagos, de tal manera que “no hay ninguna suspensión en las actividades normales del Estado”.

Publicidad

“Al tener la previsión de que no se va a completar la meta del año y, además, la decisión de la Corte Constitucional de no de no autorizar la nueva deducibilidad de las regalías significa que nos abre un boquete en materia de ingresos. Eso lo tenemos que ajustar por el lado del gasto. Es decir, lo que significa hasta ahora es que el presupuesto no está totalmente financiado y hay que hacer un recorte de ese presupuesto de manera preventiva”, precisó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: