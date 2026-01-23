Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy viernes 23 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su trayectoria y permanencia en el mercado la han posicionado como una opción confiable para miles de apostadores que consultan sus resultados a diario con la expectativa de ganar.



Resultado del chance Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 23 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Último sorteo Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 22 enero 2026 3168 - 7 Caribeña Día 21 enero 2026 3563 - 8 Caribeña Día 20 enero 2026 2426 - 5 Caribeña Día 19 enero 2026 2644 - 5 Caribeña Día 18 enero 2026 7994 - 4 Caribeña Día 17 enero 2026 5444 - 4 Caribeña Día 16 enero 2026 3900 - 2 Caribeña Día 15 enero 2026 9168 - 8 Caribeña Día 14 enero 2026 8132 - 8

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. y el resultado oficial se publica pocos minutos después, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su jugada fue acertada.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia, estrategia y presupuesto.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

La Caribeña Día se caracteriza por su flexibilidad en los montos de apuesta:



Valor mínimo: $500

$500 Valor máximo: $10.000

Esta variedad facilita la participación de distintos perfiles de jugadores y mantiene su popularidad en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estas características, La Caribeña Día continúa consolidándose como un chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.