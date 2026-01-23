Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy viernes 23 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su trayectoria y permanencia en el mercado la han posicionado como una opción confiable para miles de apostadores que consultan sus resultados a diario con la expectativa de ganar.
El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 23 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|22 enero 2026
|3168 - 7
|Caribeña Día
|21 enero 2026
|3563 - 8
|Caribeña Día
|20 enero 2026
|2426 - 5
|Caribeña Día
|19 enero 2026
|2644 - 5
|Caribeña Día
|18 enero 2026
|7994 - 4
|Caribeña Día
|17 enero 2026
|5444 - 4
|Caribeña Día
|16 enero 2026
|3900 - 2
|Caribeña Día
|15 enero 2026
|9168 - 8
|Caribeña Día
|14 enero 2026
|8132 - 8
El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. y el resultado oficial se publica pocos minutos después, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su jugada fue acertada.
Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia, estrategia y presupuesto.
La Caribeña Día se caracteriza por su flexibilidad en los montos de apuesta:
Esta variedad facilita la participación de distintos perfiles de jugadores y mantiene su popularidad en todo el país.
Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con estas características, La Caribeña Día continúa consolidándose como un chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.