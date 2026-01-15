Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a sus sorteos diarios y a una trayectoria consolidada, se mantiene como una opción habitual para miles de personas que consultan sus resultados cada día con la expectativa de obtener un premio.
Su popularidad se explica, en gran parte, por una mecánica sencilla y por la facilidad para participar. Los jugadores pueden realizar apuestas con montos accesibles, que van desde $500 hasta $25.000, eligiendo números que deben coincidir, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 15 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial suele publicarse pocos minutos después de finalizar el sorteo, lo que permite a los participantes comprobar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.
El chance Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia y forma de jugar.
La Caribeña Día se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite participar de acuerdo con el presupuesto de cada persona:
Esta accesibilidad ha sido clave para mantener su carácter popular en distintas regiones del país.
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse.
Documentos obligatorios para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT)
De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar, ideal para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.