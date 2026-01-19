Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, lunes 19 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia, con una amplia trayectoria que lo ha consolidado como una opción confiable para miles de apostadores en todo el país.
Gracias a sus sorteos constantes y a su fácil mecánica de juego, este chance sigue siendo una alternativa popular para quienes consultan a diario los resultados con la expectativa de obtener un premio. A continuación, se detallan los aspectos clave de La Caribeña Día, desde su horario de sorteo hasta los requisitos para reclamar un premio.
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 19 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.
El resultado oficial se publica pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su apuesta fue ganadora y consultar el número favorecido el mismo día.
La Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Estas modalidades permiten que cada participante elija la forma de juego que mejor se adapte a su experiencia y preferencias.
Una de las principales características de La Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita el acceso a diferentes tipos de jugadores:
Esta amplitud en los montos ha sido fundamental para mantener su carácter popular en distintas regiones de Colombia.
Para reclamar un premio de La Caribeña Día, es indispensable presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar, ideal para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.