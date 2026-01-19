Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, lunes 19 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia, con una amplia trayectoria que lo ha consolidado como una opción confiable para miles de apostadores en todo el país.

Gracias a sus sorteos constantes y a su fácil mecánica de juego, este chance sigue siendo una alternativa popular para quienes consultan a diario los resultados con la expectativa de obtener un premio. A continuación, se detallan los aspectos clave de La Caribeña Día, desde su horario de sorteo hasta los requisitos para reclamar un premio.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 19 de enero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 19 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.

El resultado oficial se publica pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su apuesta fue ganadora y consultar el número favorecido el mismo día.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

La Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada participante elija la forma de juego que mejor se adapte a su experiencia y preferencias.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Una de las principales características de La Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita el acceso a diferentes tipos de jugadores:



Valor mínimo: $500 pesos.

Valor máximo: $10.000 pesos.

Esta amplitud en los montos ha sido fundamental para mantener su carácter popular en distintas regiones de Colombia.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio de La Caribeña Día, es indispensable presentar los siguientes documentos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar, ideal para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.