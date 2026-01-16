Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 16 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia.
Gracias a sus sorteos diarios y a una trayectoria consolidada, se mantiene como una opción habitual para miles de personas que consultan sus resultados con la expectativa de obtener un premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 16 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial se publica pocos minutos después, lo que permite a los participantes conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora.
Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia y estilo de juego.
La Caribeña Día se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta:
Esta accesibilidad ha sido clave para mantener su carácter popular en distintas regiones del país.
Para reclamar un premio es necesario presentar:
Requisitos adicionales según el valor del premio en UVT:
Así, La Caribeña Día continúa consolidándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.