Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 20 de enero de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que, noche tras noche, generan expectativa entre miles de apostadores en distintas regiones del país. Su mecánica simple y la posibilidad de participar con apuestas bajas lo convierten en una opción frecuente para quienes desean probar su suerte y consultar a diario los resultados del chance.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en tiempo real a través del canal autorizado, lo que facilita la verificación inmediata de los números ganadores.

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este martes, 20 de enero de 2026 es el: XXXXX. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente de cada día.



Cómo se juega el chance

El chance Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden del número jugado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Noche se caracteriza por ofrecer flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite la participación de jugadores con diferentes presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse para cualquier trámite.



Documentos fundamentales para cualquier premio

Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT)