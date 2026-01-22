Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 22 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Su mecánica sencilla y la posibilidad de participar con apuestas bajas lo hace una alternativa frecuente para quienes desean probar suerte y consultar a diario los resultados del chance.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este jueves 22 de enero de 2026 es el: XXXX - X. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este sorteo permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que facilita el acceso a jugadores con distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en tiempo real a través del canal autorizado.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente de cada día. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y revisar los resultados de manera oportuna.
El chance Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden del número jugado:
Estas opciones permiten a los jugadores elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y nivel de riesgo.
Caribeña Noche se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que fomenta una participación amplia y responsable:
Estos montos hacen del sorteo una opción accesible dentro del portafolio de juegos de chance en Colombia.
El procedimiento para reclamar un premio de Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican para cualquier trámite.
En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Los jugadores deben registrarse en páginas web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, crear una cuenta con sus datos personales y completar el proceso de verificación de identidad.
Una vez registrados, pueden seleccionar el sorteo de su preferencia, como Caribeña Noche, elegir el número, definir el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros, como PSE, tarjetas débito o billeteras digitales.
|Fecha
|Resultados
|miércoles 21 enero 2026
|2727
|martes 20 enero 2026
|8782
|lunes 19 enero 2026
|5624
|domingo 18 enero 2026
|4991
|sábado 17 enero 2026
|9949
|viernes 16 enero 2026
|9433
|jueves 15 enero 2026
|6921
|miércoles 14 enero 2026
|2372
|martes 13 enero 2026
|9203
|lunes 12 enero 2026
|9505
|domingo 11 enero 2026
|9635
|sábado 10 enero 2026
|7499
|viernes 09 enero 2026
|0183
|jueves 08 enero 2026
|9693
|miércoles 07 enero 2026
|9563
|martes 06 enero 2026
|2131
|lunes 05 enero 2026
|3866
|domingo 04 enero 2026
|7643
|sábado 03 enero 2026
|0709
|viernes 02 enero 2026
|1180
|jueves 01 enero 2026
|1652