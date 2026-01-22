Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 22 de enero de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Su mecánica sencilla y la posibilidad de participar con apuestas bajas lo hace una alternativa frecuente para quienes desean probar suerte y consultar a diario los resultados del chance.

Número ganador del chance Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este jueves 22 de enero de 2026 es el: XXXX - X. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Este sorteo permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que facilita el acceso a jugadores con distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en tiempo real a través del canal autorizado.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente de cada día. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y revisar los resultados de manera oportuna.



Cómo se juega el chance

El chance Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden del número jugado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

Estas opciones permiten a los jugadores elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y nivel de riesgo.



Cuánto cuesta apostar

Caribeña Noche se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que fomenta una participación amplia y responsable:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Estos montos hacen del sorteo una opción accesible dentro del portafolio de juegos de chance en Colombia.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El procedimiento para reclamar un premio de Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican para cualquier trámite.



Documentos fundamentales para cualquier premio

Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT)

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe presentar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: además del formato SIPLAFT, se solicita una certificación bancaria vigente, a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

¿Cómo jugar un chance en línea?

En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Los jugadores deben registrarse en páginas web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, crear una cuenta con sus datos personales y completar el proceso de verificación de identidad.

Una vez registrados, pueden seleccionar el sorteo de su preferencia, como Caribeña Noche, elegir el número, definir el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros, como PSE, tarjetas débito o billeteras digitales.



