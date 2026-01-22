Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 22 de enero de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. Este sorteo nocturno se ha convertido en una referencia diaria para miles de jugadores que, noche tras noche, consultan los resultados con la expectativa de confirmar si la fortuna les sonrió.

Resultado oficial del chance Sinuano Noche hoy, 22 de enero de 2025

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente a la jornada del jueves 22 de enero de 2025, una fecha seguida con especial atención por los jugadores frecuentes de este chance. Resultado oficial: XXXX - X.



Número ganador: XXXX

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El atractivo del Sinuano Noche radica en su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten la participación de personas con distintos presupuestos, lo que lo convierte en una opción cercana y popular dentro del panorama del chance en el país.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad relevante con la inclusión de la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Este cambio se integró sin modificar la estructura clásica del juego, facilitando la adaptación tanto de jugadores frecuentes como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara y oportuna. La divulgación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso fortalecen la confianza del público en este sorteo nocturno.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Con el fin de adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: documentación básica y Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentación básica, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago transparente y conforme a la normativa vigente.



¿Cómo jugar un chance en línea?

En Colombia, jugar chance en línea es posible únicamente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, la entidad que regula los juegos de azar en el país. Los interesados deben registrarse en sitios web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, proporcionando sus datos personales y realizando la verificación de identidad correspondiente.

Una vez creada la cuenta, el jugador puede seleccionar el sorteo de su preferencia, como el Sinuano Noche, escoger las cifras, definir el monto de la apuesta y efectuar el pago mediante medios electrónicos seguros, como PSE, billeteras digitales o tarjetas débito. Apostar en plataformas legales garantiza la validez de la jugada, el respaldo institucional y la posibilidad de reclamar premios de forma segura y confiable.



Últimos resultados del chance Sinuano Noche