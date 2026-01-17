Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

El Dorado Mañana es uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Gracias a su trayectoria, frecuencia de juego y respaldo legal, se ha consolidado como una referencia nacional dentro de los juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país.

Cada día, numerosos jugadores consultan sus resultados con la expectativa de acertar y obtener un premio, lo que lo convierte en uno de los sorteos más seguidos en las mañanas. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Mañana de hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 17 de enero de 2026, es el 9957 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador: 9957

Dos últimas cifras: 57

Tres últimas cifras: 957

La quinta: 2

¿Cuánto paga el Chance Dorado Mañana?

Los premios varían según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores consultan los resultados como parte de su rutina diaria.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia.