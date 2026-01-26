Dorado Mañana, resultado sorteo hoy, lunes 26 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y confiables de Colombia. Su trayectoria, el cumplimiento de la normativa legal y la constancia en sus sorteos lo han convertido en una referencia a nivel nacional.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 26 de enero de 2026, es el (en minutos): ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
Los premios del Dorado Mañana varían según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde 2025, el sorteo incorporó la posibilidad de apostar a la quinta balota, un número adicional que amplía las opciones de premio cuando se acierta en combinación con otras cifras del resultado.
El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, y sus resultados se publican después de las 11:00 a. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos, por lo que muchos jugadores revisan los números como parte de su rutina diaria en días hábiles.
Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite realizar una reclamación ágil y segura en uno de los sorteos de chance más consultados y seguidos en Colombia.