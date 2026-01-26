Dorado Mañana, resultado sorteo hoy, lunes 26 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y confiables de Colombia. Su trayectoria, el cumplimiento de la normativa legal y la constancia en sus sorteos lo han convertido en una referencia a nivel nacional.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 26 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 26 de enero de 2026, es el (en minutos): ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos resultados Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 24 enero 2026 4504 - 0 Dorado Mañana 23 enero 2026 1942 - 3 Dorado Mañana 22 enero 2026 5127 - 7 Dorado Mañana 21 enero 2026 7314 - 6 Dorado Mañana 20 enero 2026 8071 - 9 Dorado Mañana 19 enero 2026 5003 - 3 Dorado Mañana 17 enero 2026 9957 - 2 Dorado Mañana 16 enero 2026 6133 - 2 Dorado Mañana 15 enero 2026 7534 - 3

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana varían según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó la posibilidad de apostar a la quinta balota, un número adicional que amplía las opciones de premio cuando se acierta en combinación con otras cifras del resultado.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, y sus resultados se publican después de las 11:00 a. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos, por lo que muchos jugadores revisan los números como parte de su rutina diaria en días hábiles.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite realizar una reclamación ágil y segura en uno de los sorteos de chance más consultados y seguidos en Colombia.