Reportan incendio en la Avenida Caracas en Bogotá hoy, lunes 26 de enero: esto se sabe

En la mañana de hoy, lunes 26 de enero de 2026, se reportó un incendio en la Calle 22 con Avenida Caracas en Bogotá. Usuarios en redes sociales han compartido videos que muestran una gran columna de humo negro y llamas sobre la zona.

Por el momento, las autoridades se encuentran en el lugar trabajando para controlar la emergencia e investigando las causas del incendio. Hasta ahora no hay reportes oficiales de personas lesionadas.

En desarrollo...