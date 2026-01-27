Dorado Mañana, resultado sorteo hoy, martes 27 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Su amplia trayectoria, el cumplimiento de la normativa legal vigente y la regularidad de sus sorteos han fortalecido su reputación, convirtiéndolo en una referencia para miles de jugadores en todo el país.



Resultado de Dorado Mañana hoy, martes 27 de enero de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 27 de enero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos resultados Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 26 enero 2026 4228 - 4 Dorado Mañana 24 enero 2026 4504 - 0 Dorado Mañana 23 enero 2026 1942 - 3 Dorado Mañana 22 enero 2026 5127 - 7 Dorado Mañana 21 enero 2026 7314 - 6 Dorado Mañana 20 enero 2026 8071 - 9 Dorado Mañana 19 enero 2026 5003 - 3 Dorado Mañana 17 enero 2026 9957 - 2 Dorado Mañana 16 enero 2026 6133 - 2

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana dependen del tipo de apuesta y del número de cifras acertadas. Según la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede obtener:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó la opción de apostar a la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de premio cuando se acierta en combinación con otras cifras del resultado.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, y sus resultados se publican después de las 11:00 a. m. No se realiza sorteo los domingos ni los días festivos. Por esta razón, muchas personas consultan los números como parte de su rutina diaria durante los días hábiles, lo que ha contribuido a la popularidad del sorteo en diferentes regiones del país.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, los ganadores deben acudir a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El cumplimiento de estos requisitos permite realizar el proceso de reclamación de manera ágil y segura, fortaleciendo la confianza en uno de los sorteos de chance más seguidos en Colombia.