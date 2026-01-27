Dorado Mañana, resultado sorteo hoy, martes 27 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Su amplia trayectoria, el cumplimiento de la normativa legal vigente y la regularidad de sus sorteos han fortalecido su reputación, convirtiéndolo en una referencia para miles de jugadores en todo el país.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 27 de enero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
Los premios del Dorado Mañana dependen del tipo de apuesta y del número de cifras acertadas. Según la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede obtener:
Desde 2025, el sorteo incorporó la opción de apostar a la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de premio cuando se acierta en combinación con otras cifras del resultado.
El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, y sus resultados se publican después de las 11:00 a. m. No se realiza sorteo los domingos ni los días festivos. Por esta razón, muchas personas consultan los números como parte de su rutina diaria durante los días hábiles, lo que ha contribuido a la popularidad del sorteo en diferentes regiones del país.
Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, los ganadores deben acudir a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:
El cumplimiento de estos requisitos permite realizar el proceso de reclamación de manera ágil y segura, fortaleciendo la confianza en uno de los sorteos de chance más seguidos en Colombia.