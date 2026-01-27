"Se han aprovechado de la imagen de mi hijo": madre de Yeison Jiménez denuncia lucro en su nombre

Luz Mery Galeano, madre del artista de música popular Yeison Jiménez, quien falleció junto a sus músicos tras un accidente en su avioneta en Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero, concedió su primera entrevista luego de la muerte de su hijo.

Tras conocerse el fallecimiento del cantante, el país entero se conmocionó y se realizaron varios homenajes en su honor. Los primeros tuvieron lugar en el Movistar Arena y, posteriormente, tras la entrega de sus cenizas, se llevó a cabo un último homenaje al artista y a sus músicos en su ciudad natal, Marinilla, Caldas.

En medio del luto nacional por la pérdida del ídolo y la incertidumbre sobre lo que ocurriría con su concierto programado en el Estadio El Campín de Bogotá, los fanáticos recibieron una respuesta por parte de la empresa organizadora: el evento no será cancelado y, en su lugar, se realizará un homenaje a ‘El Aventurero’.

Sin embargo, Lucy —como es conocida cariñosamente— denunció que varias personas han intentado utilizar la imagen de su hijo para obtener beneficios personales.

"Eduqué a mis hijos con berraquera"

Durante la más reciente emisión del programa Día a Día, de Caracol Televisión, la madre de Yeison Jiménez abrió su corazón por primera vez para relatar los angustiosos momentos que vivió en los días posteriores al fallecimiento del artista.

Visiblemente afectada por la muerte de Yeison Jiménez, Luz Mery ofreció unas sentidas palabras para recordar a ‘El Aventurero’, donde expresó su profundo amor de madre y reafirmó su compromiso con la familia del cantante, su esposa y sus hijos.

Galeano confesó que, en un inicio, sentía no tener fuerzas para afrontar la dura situación que atravesaba su familia, pero aseguró que fue su propio hijo, a través de señales, quien le dio la fortaleza necesaria para seguir adelante y continuar construyendo su historia.

Asimismo, relató que educó a su familia con “berraquera” para afrontar la vida, para que siempre caminaran con libertad y la cabeza en alto, “como es mi estilo”. “Yo quiero que seas valiente, que seas fuerte, que donde te pares te sientas firme”, afirmó, valores que —según ella— influyeron directamente en el cariño que los fanáticos sienten por el cantante.

Madre de Yeison Jiménez denuncia lucro con la imágen de su hijo

No obstante, el impacto que causó en todo el país la muerte del artista también habría sido aprovechado, según Galeano, por varias personas para lucrarse y “crear polémica” usando su nombre.

Luz Mery denunció la creación de “más de siete cuentas falsas” a nombre de la esposa del cantante, quien no suele compartir su vida privada en redes sociales. Además, señaló que se ha generado controversia alrededor de la vida íntima de Yeison Jiménez, luego de que varias personas crearan perfiles falsos asegurando haber mantenido relaciones extramatrimoniales con el artista. Esta situación, afirmó, ha dificultado el proceso de duelo de su familia, especialmente el de su esposa, todo con el fin de ganar seguidores utilizando la imagen de su hijo.

Finalmente, Galeano hizo un llamado a quienes comercializan productos y réplicas con la imagen y la marca del artista:

“Tienen derecho a rebuscarse, pero que respeten el nombre de mi hijo”, sentenció, al señalar que, si el cantante estuviera con vida, nadie podría aprovecharse de su imagen para vender productos en su nombre ni hacerlos pasar por originales.