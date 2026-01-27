En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / "Se han aprovechado de la imagen de mi hijo": madre de Yeison Jiménez denuncia lucro en su nombre

"Se han aprovechado de la imagen de mi hijo": madre de Yeison Jiménez denuncia lucro en su nombre

Entre el dolor y la fortaleza, Luz Mery Galeano recordó a su hijo, habló de los valores con los que lo crió y alzó su voz contra quienes se lucran con la imagen de Yeison Jiménez.

_Se han aprovechado de la imagen de mi hijo__ dura confesión de la madre de Yeison Jiménez (1).jpg
Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, dio su primera entrevista tras la muerte de su hijo.
Fotos: capturas de pantalla / Instagram @yeison_jimenez
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

