Mamá de Yeison Jiménez revela entre lágrimas cómo se enteró de la muerte de su hijo: "Desgarrador"

Luz Mery Galeano, conocida cariñosamente como Lucy, madre del cantante de música popular Yeison Jiménez, habló por primera vez en vivo tras la tragedia en el programa Día a Día, de Caracol Televisión, sobre la muerte de su hijo.

La tragedia del cantante ocurrió el sábado 10 de enero de 2026, cuando la avioneta en la que se desplazaba el artista sufrió un accidente en jurisdicción de Paipa, Boyacá, hecho que le causó la muerte.

El artista perdió la vida junto a Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, dejando un profundo vacío en la música colombiana y entre sus seres queridos.

“Hoy, en memoria de mi hijo, estoy acá. A veces pueden pensar que la mamá de Yeison está loca, pero yo les puedo decir que él me ha enviado mensajes. Yo no estoy acá por casualidad, estoy acá porque percibí el mensaje de él. Él siempre me vio como esa heroína de papel, esa mujer echada para adelante. Él era el mejor hermano, el mejor papá, el mejor amigo, el que hacía el asado”, expresó Lucy.



La mujer aseguró que Dios y su hijo, “desde el cielo”, le han ayudado a salir adelante. “Yo siento que llegan mensajes a mi mente muy claros de él”, afirmó.

Lucy relató cómo recibió la noticia del accidente. “Cuando a mí me dan la noticia yo estaba en Manzanares. Me llama una amiga de Chiquinquirá y me dice: ‘Hola, Lucy, ¿cómo estás?’. Yo ya iba de salida, iba a recoger maletas, estaba con una amiga que había llegado a visitarme”, contó.

Según relató, años atrás ya había recibido una información falsa sobre un accidente donde había muerto Yeison. “Hace como cinco años un policía de Medellín también me dijo eso, entonces hasta que no escucho la voz de mi hijo yo no me calmo. Por eso lo tomé más tranquila y pensé que ya me hubieran llamado para confirmarlo. No creí la noticia y no marqué ni a él ni a ninguno del grupo que se fue con él”, explicó.

Sin embargo, la preocupación aumentó cuando intentó comunicarse con su familia. “Le marqué a mi hija menor y no me contestaba, le marqué al novio y tampoco. Sentí que pasaba algo raro. Llamé a Lina (la hermana mayor de Yeison), y ninguno respondía, a pesar de que insistía. Cuando por fin me contestó mi hija mayor y me dijo: ‘Mamá, se nos fue el niño’, yo pegué un grito desgarrador. Yo creo que todo Manzanares lo escuchó. Me entraron a la droguería, me daban agua; uno no asimila esto, es muy fuerte”, dijo en medio de lágrimas.

Posteriormente, Lucy aseguró que entró en estado de shock. “Tenía que aceptar esa realidad. Me estaba esperando mi familia. Llegué a la casa de mi nuera como a las dos de la mañana y lo que veía me mostraba una realidad que no podía negar. No dormí. Yo creo que estuve en shock unas 28 horas, sin comer, sin dormir, peleando con Dios”, relató.