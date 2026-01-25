Hija de Yeison Jiménez apareció con imagen inédita de las cenizas del cantante, ¿dónde están?

A poco más de dos semanas del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, continúan apareciendo detalles que conmueven a sus seguidores y mantienen viva su memoria.

El artista perdió la vida en un trágico accidente aéreo en Paipa, Boyacá, junto a Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, dejando un profundo vacío en la música colombiana y entre sus seres queridos.

Desde entonces, múltiples homenajes se han llevado a cabo en distintas regiones del país. Uno de los más recientes ocurrió en Manzanares, Caldas, tierra natal del intérprete, donde familiares, amigos y fanáticos se reunieron para rendirle tributo. Allí, llamó la atención que Sonia Restrepo, esposa del cantante, llevaba consigo las cenizas de Jiménez, lo que despertó preguntas entre los seguidores sobre su destino final.

En medio de ese interés, Camila Jiménez, hija mayor del artista, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una imagen inédita que revela dónde reposan actualmente los restos de su padre.



La joven de 15 años publicó en sus historias de Instagram una fotografía de un altar ubicado en un espacio íntimo de su hogar, decorado con flores, velas blancas, una imagen de la Virgen María con el Niño Jesús y otros símbolos religiosos que reflejan la fe de la familia. En el centro, se encuentran las cenizas del cantante, acompañadas por sus iniciales.

La publicación fue acompañada por las letras “Y&C”, una dedicatoria cargada de significado que, según muchos seguidores, representa el vínculo inquebrantable entre padre e hija, incluso después de su partida. El gesto fue recibido con mensajes de apoyo y solidaridad por parte de fanáticos que aún lamentan la pérdida del artista.

Cabe recordar que días atrás también se conocieron imágenes del emotivo traslado de las cenizas hacia la finca que Jiménez tenía en Fusagasugá, Cundinamarca. En ese acto simbólico, los caballos del cantante —una de sus grandes pasiones— escoltaron el recorrido, convirtiéndose en protagonistas de una despedida cargada de sentimiento. Ese lugar, rodeado de naturaleza, fue elegido por la familia como espacio de recogimiento y homenaje permanente.

Así, entre altares familiares, homenajes públicos y gestos llenos de simbolismo, la memoria de Yeison Jiménez sigue viva. Sus seguidores continúan encontrando consuelo en cada recuerdo compartido, mientras su legado musical permanece intacto en el corazón de quienes lo admiraron.