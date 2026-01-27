En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / Coronel (r) Figueroa reconoció su responsabilidad ante JEP por falsos positivos en Batallón La Popa

Coronel (r) Figueroa reconoció su responsabilidad ante JEP por falsos positivos en Batallón La Popa

Durante la audiencia previa al juicio adversarial, el coronel en retiro Juan Carlos Figueroa aceptó su responsabilidad por falsos positivos, a pesar de que en 2021 había negado los cargos.

