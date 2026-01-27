Mamá de Yeison Jiménez revela "mensaje que envió" su hijo tras su muerte sobre sus últimos minutos

En entrevista con Día a Día, de Caracol Televisión, Luz Mery Galeano, madre del cantante Yeison Jiménez y conocida cariñosamente como Lucy, habló por primera vez tras la muerte de su hijo, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, en medio de un accidente aéreo.

Durante la conversación, la mujer se refirió a la conexión espiritual que asegura mantener con su hijo, quien —según afirmó— la ha ayudado a salir adelante “desde el cielo”.

“Yo siento que llegan mensajes a mi mente muy claros de él”, expresó.

Luz Mery también relató el momento en el que se enteró de la trágica noticia. “Le marqué a mi hija menor y no me contestaba; llamé al novio y tampoco. Sentí que pasaba algo raro. Luego llamé a Lina, la hermana mayor de Yeison, y ninguno respondía, a pesar de que insistía. Cuando por fin me contestó mi hija mayor y me dijo: ‘Mamá, se nos fue el niño’, yo pegué un grito desgarrador. Yo creo que todo Manzanares lo escuchó. Me entraron a la droguería, me daban agua; uno no asimila esto, es muy fuerte”, recordó.

Mamá de Yeison Jiménez revela entre lágrimas cómo se enteró de la muerte de su hijo: "Desgarrador"

Entre lágrimas, la mujer confesó el dolor que sintió al perder a su hijo. “Yo decía: ¿por qué no fui yo?, si él estaba joven y tenía hijos. Yo le preguntaba a Dios por qué me había hecho eso”, afirmó.



Sobre las señales que le habría enviado Yeison, Luz Mery explicó que le pidió una respuesta para poder encontrar calma. “Yo le decía: ‘Hijo, si tú no me mandas una señal de cómo fueron tus últimos momentos, yo no voy a poder’. Yo venía de una bronquitis y con esto tenía la atención muy alta, hasta que me dijeron: ‘Doña Lucy, si usted no pone de su parte, nos toca hospitalizarla’”, relató.

Asimismo, contó una experiencia que vivió al día siguiente del fallecimiento. “Yo entré al comedor y todas las sillas estaban acomodadas, menos la silla donde él se sentaba, que estaba corrida. Me senté ahí, lloraba y le decía: ‘Hijo, mándame un mensaje’. Entonces sentí como si alguien me pasara la mano muy suave por la espalda. Entré en una calma profunda y, cuando me di cuenta, estaba dormida”, indicó.

Luz Mery recordó que Yeison creía en los ángeles y aseguró que, de alguna manera, él ya sabía lo que iba a ocurrir. “Por eso esto ya lo sabía”, dijo, refiriéndose al accidente aéreo.

Sobre los últimos minutos de su hijo, la mujer contó que una amiga la contactó con un mensaje que, según ella, provenía del artista. “Me dijo que Yeison me mandaba decir que estuviera tranquila, que no me preocupara por sus últimos momentos. A través de ese mensaje he podido ir asimilando esto, he podido pedirle perdón a Dios en público y agradecerle por usar mi vientre para un hijo tan maravilloso”, expresó.

Finalmente, Luz Mery aseguró que lo más difícil para ella era imaginar cómo había muerto su hijo. “Uno de los mensajes que me dio mi hija Lina, fue que él se fue feliz, que disfrutó mucho su última presentación, que estaba tan contento”, señaló.

Por último, la mujer afirmó que Yeison le dejó un mensaje de fortaleza. “Me dijo: ‘Mamá, ¿viste que sí podías? Esa es mi mamá. Es hora de que te hagas respetar y me hagas respetar. Nadie puede hacerlo mejor que tú’. Fue por eso que vine a Día a Día”, concluyó.