Mamá de Yeison Jiménez revela "mensaje que envió" su hijo tras su muerte sobre sus últimos minutos

Mamá de Yeison Jiménez revela "mensaje que envió" su hijo tras su muerte sobre sus últimos minutos

Luz Mery recordó que Yeison Jiménez, su hijo, creía en los ángeles y aseguró que, de alguna manera, él ya sabía lo que iba a ocurrir.

