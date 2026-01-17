Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

El Dorado Noche se posiciona como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia. Al igual que otros sorteos de este tipo, puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su programación especial de fines de semana y días festivos lo convierte en una opción llamativa para quienes prefieren participar en sorteos nocturnos.

Este chance cuenta con varias modalidades de apuesta, cuyos premios dependen tanto de la cantidad de cifras acertadas como del tipo de jugada. Por cada peso apostado, Dorado Noche ofrece pagos que van desde aciertos sencillos hasta combinaciones completas, lo que amplía las posibilidades para los jugadores.

En detalle, el plan de premios funciona así: acertar cuatro cifras en modalidad directa paga 4.500 veces lo apostado; cuatro cifras en modalidad combinada, 208 veces; tres últimas cifras directas, 400 veces; tres últimas cifras combinadas, 83 veces; dos últimas cifras directas o pata, 50 veces; y la última cifra directa o uña, cinco veces el valor apostado.

La transmisión del sorteo puede seguirse a través de plataformas digitales autorizadas.

El número ganador del chance Dorado Noche correspondiente a hoy sábado 17 de enero de 2026 ya fue definido por la organización. Se recomienda a los apostadores verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si resultaron ganadores.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las ganancias cuando se acierta de forma simultánea con otras cifras del sorteo.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo correspondiente.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a 100.000 pesos se realiza directamente en sus puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio es obligatorio ser mayor de edad, presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento único válido para este trámite.

Gracias a su amplia cobertura, su calendario de sorteos y la variedad de premios que ofrece, El Dorado Noche continúa siendo una alternativa popular para quienes desean probar su suerte durante los fines de semana y días festivos.