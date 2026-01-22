Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy jueves 22 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su amplia cobertura y trayectoria lo han convertido en una opción confiable para quienes buscan una apuesta sencilla, rápida y segura.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 22 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Tarde
|21 enero 2026
|0703 - 8
|Dorado Tarde
|20 enero 2026
|0645 - 1
|Dorado Tarde
|19 enero 2026
|0052 - 5
|Dorado Tarde
|17 enero 2026
|0018 - 0
|Dorado Tarde
|16 enero 2026
|3499 - 9
|Dorado Tarde
|15 enero 2026
|5834 - 2
|Dorado Tarde
|14 enero 2026
|4971 - 5
|Dorado Tarde
|13 enero 2026
|4010 - 2
|Dorado Tarde
|10 enero 2026
|3388 - 4
Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, también está disponible la opción de jugar la quinta balota o número adicional, que permite aumentar las ganancias si coincide con el resultado oficial del sorteo.
El proceso de cobro es sencillo y está regulado para garantizar seguridad y transparencia. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.
Para realizar el cobro, el ganador debe:
Gracias a estas condiciones claras y a un sistema de pago confiable, el Dorado Tarde continúa posicionándose como una de las opciones de chance más seguras y accesibles en todo el territorio colombiano.