Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, lunes 19 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y se encuentra disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Gracias a su amplia cobertura y a una trayectoria consolidada, este sorteo se ha convertido en una opción confiable para miles de apostadores que participan a diario con la expectativa de obtener premios atractivos.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 19 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 19 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas

La quinta:

Modalidades y pagos del sorteo Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde varían de acuerdo con la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos establecidos son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, los jugadores también tienen la opción de incluir la quinta balota o número adicional, una alternativa que permite incrementar las ganancias si este número coincide con el resultado oficial del sorteo.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo y seguro. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado, con todos los datos completos al respaldo.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el pago del premio.

Con estas condiciones claras y un sistema de pago regulado, el Dorado Tarde continúa consolidándose como una alternativa de chance segura, confiable y ampliamente accesible para los jugadores en todo el territorio colombiano.