Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, lunes 19 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y se encuentra disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.
Gracias a su amplia cobertura y a una trayectoria consolidada, este sorteo se ha convertido en una opción confiable para miles de apostadores que participan a diario con la expectativa de obtener premios atractivos.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 19 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Los premios del Dorado Tarde varían de acuerdo con la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos establecidos son los siguientes:
Desde 2025, los jugadores también tienen la opción de incluir la quinta balota o número adicional, una alternativa que permite incrementar las ganancias si este número coincide con el resultado oficial del sorteo.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo y seguro. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.
Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Con estas condiciones claras y un sistema de pago regulado, el Dorado Tarde continúa consolidándose como una alternativa de chance segura, confiable y ampliamente accesible para los jugadores en todo el territorio colombiano.