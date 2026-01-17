Lotería de Boyacá, resultados del último sorteo hoy sábado 17 de enero: premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá de este sábado 17 de enero ya realizó su sorteo número 4608, un evento liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá que continúa aportando importantes recursos para el fortalecimiento del sistema de salud, no solo de los boyacenses, sino también de los colombianos en general.

Quienes participaron en este sorteo deben revisar con detenimiento su billete, ya que además del premio mayor, se entregaron decenas de premios secos. La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos del país, con una trayectoria que se remonta a 1923, consolidándose como un símbolo de confianza y respaldo social.

Número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 17 de enero de 2026

El Premio Mayor de $15.000 millones, correspondiente al sorteo del sábado 17 de enero de 2026, dejó como número ganador: en minutos.

En caso de tener dudas relacionadas con el cobro de premios, tiempos de pago, impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, los jugadores pueden comunicarse a la línea de WhatsApp 315 872 7559 para recibir asesoría oficial.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, se presenta el listado completo de los premios secos que cayeron en este sorteo, con el fin de que los jugadores verifiquen cuidadosamente su billete y confirmen si resultaron ganadores de alguno de ellos.



En minutos

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y mediante la transmisión en directo en la página de Facebook de Telesantiago.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si el ganador obtiene el premio mayor o un premio que supere los 10 millones de pesos, el pago se realizará, sin excepción, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

En caso de que el ganador resida fuera de Tunja, puede dirigirse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirá la orientación necesaria para realizar el trámite correspondiente.

Cuando el premio es inferior a $10.000.000, este puede reclamarse en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Jugar la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible, ya que puede hacerse de dos formas principales: de manera tradicional con billete físico o en línea. Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción (por lo general, cada billete se divide en cuatro fracciones) a través de los siguientes canales:



Vendedores autorizados: personas identificadas que comercializan los billetes en la calle.

Puntos de venta autorizados: corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana y Giramos, además de máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.

Es importante verificar que el billete no tenga enmendaduras ni tachaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.