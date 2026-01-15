MiLoto, resultados del último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

Durante la jornada del jueves, 15 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 468 de MiLoto, uno de los juegos de suerte y azar más populares en el territorio colombiano.



Último resultado de MiLoto

La combinación ganadora para este sorteo fue:

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el acumulado que estaba en juego ascendía a los $800 millones de pesos. Al no presentarse un tiquete que acertara los cinco números de la secuencia, la cifra se ha actualizado para el siguiente sorteo, estableciéndose en un nuevo acumulado de $850 millones de pesos.



¿Cómo se juega MiLoto?

Jugar MiLoto es muy sencillo. Cada jugador debe seleccionar cinco números del 01 al 39 y hacer su apuesta en los puntos de venta autorizados o en plataformas digitales.

Para ganar, el jugador debe acertar al menos dos números para obtener un premio. Los montos varían según la cantidad de aciertos:

