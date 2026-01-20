Paisita Día resultado del último sorteo hoy, martes 20 de enero de 2026

El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia, con un fuerte arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten todos los días a través del canal regional Teleantioquia.

Este juego se destaca por su mecánica sencilla y accesible, lo que lo convierte en una opción popular entre apostadores de distintos perfiles. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, eligiendo una serie de números que deben coincidir, en el mismo orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Chance Paisita Día hoy, martes 20 de enero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 20 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el Chance Paisita Día incorporó una novedad importante: la posibilidad de jugar una “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias siempre que se acierte de manera simultánea junto con las demás cifras seleccionadas.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año, con horarios establecidos que facilitan a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de forma oportuna:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

¿Cómo se juega el chance?

El Chance Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto, nivel de experiencia y expectativas de premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Gracias a su tradición, horarios claros y múltiples modalidades de juego, el Chance Paisita Día continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en el resto de Colombia.