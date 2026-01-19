Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, lunes 19 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores en Colombia, al fusionar el tradicional chance con la influencia de los signos zodiacales. Esta propuesta diferente ha logrado captar la atención de miles de apostadores que, cada tarde, ponen a prueba su intuición, la astrología y la suerte en una sola jugada.

Gracias a su mecánica sencilla y a su enfoque novedoso, el Super Astro Sol se ha posicionado como una alternativa atractiva dentro del panorama de los sorteos nacionales, especialmente para quienes buscan una experiencia distinta y entretenida.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 19 de enero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 19 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se destaca por su formato flexible, que permite realizar varias combinaciones en una misma apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a fortalecer su popularidad en todo el país.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible y adaptable a distintos presupuestos, lo que lo hace atractivo para un público amplio:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia en cada sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe presentarse en un punto autorizado y cumplir con los siguientes requisitos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio expresado en UVT, pueden exigirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con una propuesta dinámica, confiable y diferente, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una opción destacada entre los juegos de azar en Colombia, al combinar tradición, suerte y astrología en una sola experiencia pensada para todo tipo de jugadores.