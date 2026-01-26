Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y consultados en la Costa Caribe colombiana. Su arraigo en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de jugadores que, día tras día, revisan sus resultados con la esperanza de acertar y ganar.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 26 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 26 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 25 enero 2026 4674 - 0 Sinuano Día 24 enero 2026 8584 - 3 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 - 8 Sinuano Día 22 enero 2026 3635 - 2 Sinuano Día 21 enero 2026 4872 - 2 Sinuano Día 20 enero 2026 4712 - 5 Sinuano Día 19 enero 2026 5402 - 9 Sinuano Día 18 enero 2026 2379 - 6 Sinuano Día 17 enero 2026 7211 - 3

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la divulgación de los números ganadores y la claridad del proceso son factores clave que han reforzado la confianza de los jugadores a lo largo del tiempo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El chance Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas de juego.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El Sinuano Día se destaca por ser un chance accesible para todo tipo de público. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, según el valor del premio medido en UVT, se exigen requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estos procedimientos, el Sinuano Día garantiza un proceso de pago claro y seguro, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance más confiables y consultados de Colombia.