Sinuano Día resultado último sorteo hoy, lunes 19 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se sostiene gracias a la confianza de miles de apostadores que revisan a diario sus resultados con la expectativa de ganar.

Este juego se ha convertido en una referencia cotidiana para quienes siguen los sorteos de chance, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país, donde su nombre es sinónimo de constancia y credibilidad.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 19 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 19 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad y la transparencia del proceso han sido claves para fortalecer la confianza de los jugadores, quienes consultan el número ganador apenas se confirma oficialmente.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia y a su forma de jugar.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El Sinuano Día se caracteriza por ser un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y mantiene su carácter popular en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día es necesario presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y seguro para que los ganadores puedan reclamar sus premios sin contratiempos, reafirmando su posición como uno de los chances más confiables del país.